Защитник «Лейкерс» пошутил во время пресс-конференции, когда прокомментировал эпизод со столкновением с болельщиками из первого ряда и пролитом напитке.

В пятницу «Лейкерс» победили «Пистонс» со счетом 128:121.

Ривз: На скамейке я спросил у Леброна, не его ли это текила «Лобос» (собственная марка текилы Леброна Джеймса – Sports.ru)? Пахло ужасно.

Еще одним из участников конференции был форвард . Он недоуменно посмотрел на одноклубника.

Дэвис: Я инвестор, бро.

Ривз: Но это же не значит, что она невкусная.

Дэвис: Хороший мальчик.

«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!