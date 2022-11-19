Остин Ривз – о столкновении с болельщиками и пролитом напитке: «Пахло ужасно. Подумал, это текила Леброна»

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Защитник «Лейкерс» Остин Ривз пошутил во время пресс-конференции, когда прокомментировал эпизод со столкновением с болельщиками из первого ряда и пролитом напитке.

В пятницу «Лейкерс» победили «Пистонс» со счетом 128:121.

Ривз: На скамейке я спросил у Леброна, не его ли это текила «Лобос» (собственная марка текилы Леброна Джеймса – Sports.ru)? Пахло ужасно. 

Еще одним из участников конференции был форвард Энтони Дэвис. Он недоуменно посмотрел на одноклубника.

Дэвис: Я инвестор, бро.

Ривз: Но это же не значит, что она невкусная.

Дэвис: Хороший мальчик.

«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!

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