Остин Ривз – о столкновении с болельщиками и пролитом напитке: «Пахло ужасно. Подумал, это текила Леброна»
Защитник «Лейкерс» Остин Ривз пошутил во время пресс-конференции, когда прокомментировал эпизод со столкновением с болельщиками из первого ряда и пролитом напитке.
В пятницу «Лейкерс» победили «Пистонс» со счетом 128:121.
Ривз: На скамейке я спросил у Леброна, не его ли это текила «Лобос» (собственная марка текилы Леброна Джеймса – Sports.ru)? Пахло ужасно.
Еще одним из участников конференции был форвард Энтони Дэвис. Он недоуменно посмотрел на одноклубника.
Дэвис: Я инвестор, бро.
Ривз: Но это же не значит, что она невкусная.
Дэвис: Хороший мальчик.
«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!
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