Защитник «Нетс» Бен Симмонс реализовал два своих первых штрафных во время матча против «Сиксерс» в Филадельфии, несмотря на освистывание и гул трибун.

После второго попадания Симмонс продемонстрировал собравшимся жест с разведенными руками.

В начале третьей четверти экс-игрок «76-х» к радости зрителей смазал два штрафных подряд.

победила со счетом 115:106, на счету австралийца 11 очков, 7 подборов и 11 передач при 4 из 7 с игры и 3 из 6 с линии.

Проще бросить курить, чем научить Бена Симмонса бросать. Почему игрок НБА боится мяча?!