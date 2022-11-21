Бен Симмонс забавно отреагировал на предположение, что в Филадельфии его ждет теплый прием
Защитник «Нетс» Бен Симмонс готовится к недружелюбному приему в Филадельфии, где его команда на этой неделе проведет свой следующий матч регулярного чемпионата.
Во время пресс-конференции журналист поинтересовался, есть ли вероятность того, что по прошествии времени известные своим боевым нравом болельщики «76-х» простили его и спокойно отреагируют на появление бывшего игрока команды.
«В Филадельфии?» – с иронией ответил австралиец.
Симмонс отказался играть за «Филадельфию» в сезоне-21/22. В феврале его обменяли в «Бруклин».
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