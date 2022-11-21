Бен Симмонс забавно отреагировал на предположение, что в Филадельфии его ждет теплый прием

Защитник «Нетс» Бен Симмонс готовится к недружелюбному приему в Филадельфии, где его команда на этой неделе проведет свой следующий матч регулярного чемпионата.

Во время пресс-конференции журналист поинтересовался, есть ли вероятность того, что по прошествии времени известные своим боевым нравом болельщики «76-х» простили его и спокойно отреагируют на появление бывшего игрока команды.

«В Филадельфии?» – с иронией ответил австралиец.

Симмонс отказался играть за «Филадельфию» в сезоне-21/22. В феврале его обменяли в .

Проще бросить курить, чем научить Бена Симмонса бросать. Почему игрок НБА боится мяча?!