Этторе Мессина – о целях «Милана» в Евролиге: «Мечтаем о «Финале четырех»

Главный тренер «Милана» рассказал о целях, которые усилившаяся в межсезонье команда постарается достичь в Евролиге.

«В предстоящем сезоне у меня будет более глубокая команда, но – очень сложный турнир. Мечтаем о «Финале четырех». Но для начала важно просто попасть в плей-офф», – заявил Мессина.

В сезоне-21/22 в решающий момент потерял из-за травм нескольких игроков и проиграл в плей-офф будущему чемпиону «Анадолу Эфесу».

До старта НБА – месяц. Какие вопросы межсезонья еще не решены?