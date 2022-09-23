Этторе Мессина – о целях «Милана» в Евролиге: «Мечтаем о «Финале четырех»

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина рассказал о целях, которые усилившаяся в межсезонье команда постарается достичь в Евролиге.
«В предстоящем сезоне у меня будет более глубокая команда, но Евролига – очень сложный турнир. Мечтаем о «Финале четырех». Но для начала важно просто попасть в плей-офф», – заявил Мессина.
В сезоне-21/22 «Милан» в решающий момент потерял из-за травм нескольких игроков и проиграл в плей-офф будущему чемпиону «Анадолу Эфесу».
До старта НБА – месяц. Какие вопросы межсезонья еще не решены?