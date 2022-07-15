Этторе Мессина – о ситуации с Пангосом и Фойгтманном: «Мы полны уверенности»

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Главный тренер «Милана» Этторе Мессина прокомментировал ситуацию с возможным переходом в команду игроков ЦСКА Кевина Пангоса и Йоханнеса Фойгтманна.

Итальянский клуб имеет устную договоренность с Пангосом и Фойгтманном, но баскетболисты сперва должны расторгнуть действующие соглашения с армейцами.

«Мы следим за ситуацией. Мы полны уверенности», – заявил Мессина.

Ранее сообщалось, что «Партизан» пытается «перехватить» канадского разыгрывающего у «Милана».

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