Этторе Мессина – о ситуации с Пангосом и Фойгтманном: «Мы полны уверенности»

Главный тренер «Милана» прокомментировал ситуацию с возможным переходом в команду игроков ЦСКА Кевина Пангоса и .

Итальянский клуб имеет устную договоренность с Пангосом и Фойгтманном, но баскетболисты сперва должны расторгнуть действующие соглашения с армейцами.

«Мы следим за ситуацией. Мы полны уверенности», – заявил Мессина.

Ранее сообщалось, что пытается «перехватить» канадского разыгрывающего у .

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