Морэнт попросил Монка не промахиваться с линии в концовке. Вскоре он сам смазал ключевой штрафной
Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт неудачно использовал трешток в решающий момент матча с «Сакраменто» (109:113).
За 3,9 секунды до сирены Малик Монк готовился исполнить два штрафных при счете 109:108. Морэнт подошел к нему и попросил не промахиваться.
Монк не промахнулся.
В следующем владении лидер «Гризлис» заработал право на три штрафных при «-3», но промахнулся во время первой же попытки.
Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф, как с куста)
Комментарии