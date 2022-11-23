Разыгрывающий неудачно использовал трешток в решающий момент матча с (109:113).

За 3,9 секунды до сирены готовился исполнить два штрафных при счете 109:108. Морэнт подошел к нему и попросил не промахиваться.

Монк не промахнулся.

В следующем владении лидер «Гризлис» заработал право на три штрафных при «-3», но промахнулся во время первой же попытки.

Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф, как с куста)