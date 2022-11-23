Джа Морэнт вернулся после травмы, набрал 34 очка и забросил от логотипа под сирену, но смазал спасительный штрафной
Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт вернулся в строй после травмы голеностопа, которая вынудила его пропустить одну встречу.
В матче с «Сакраменто» (109:113) Морэнт набрал 34 очка, 7 подборов и 6 передач. В активе Джа попадание от логотипа под сирену об окончании владения.
На последних секундах лидер «Гризлис» заработал право на три штрафных при «-3», но промахнулся во время первой попытки.
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