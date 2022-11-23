Разыгрывающий вернулся в строй после травмы голеностопа, которая вынудила его пропустить одну встречу.

В матче с (109:113) Морэнт набрал 34 очка, 7 подборов и 6 передач. В активе Джа попадание от логотипа под сирену об окончании владения.

На последних секундах лидер «Гризлис» заработал право на три штрафных при «-3», но промахнулся во время первой попытки.

Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф, как с куста)