Джа Морэнт вернулся после травмы, набрал 34 очка и забросил от логотипа под сирену, но смазал спасительный штрафной

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Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт вернулся в строй после травмы голеностопа, которая вынудила его пропустить одну встречу.

В матче с «Сакраменто» (109:113) Морэнт набрал 34 очка, 7 подборов и 6 передач. В активе Джа попадание от логотипа под сирену об окончании владения.

На последних секундах лидер «Гризлис» заработал право на три штрафных при «-3», но промахнулся во время первой попытки.

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