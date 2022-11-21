Док Риверс: «Из-за Бена Симмонса хотим обыграть «Нетс» еще больше»

Главный тренер «Филадельфии» прокомментировал завтрашний матч против и несостоявшуюся встречу и Бена Симмонса.

«У них еще будет шанс встретиться. Рано или поздно это произойдет.

Но это все равно принципиальный матч для нас, мы хотим обыграть «Нетс», точка. А поскольку у них в составе Симмонс, возможно, мы хотим обыграть их еще больше. Если бы я был игроком, я бы чувствовал именно так. К сожалению, я не могу играть, и вы не хотите этого видеть», – сказал Риверс.

Эмбиид пропустит матч против «Нетс» из-за травмы.

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