Док Риверс: «Из-за Бена Симмонса хотим обыграть «Нетс» еще больше»
Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс прокомментировал завтрашний матч против «Бруклина» и несостоявшуюся встречу Джоэла Эмбиида и Бена Симмонса.
«У них еще будет шанс встретиться. Рано или поздно это произойдет.
Но это все равно принципиальный матч для нас, мы хотим обыграть «Нетс», точка. А поскольку у них в составе Симмонс, возможно, мы хотим обыграть их еще больше. Если бы я был игроком, я бы чувствовал именно так. К сожалению, я не могу играть, и вы не хотите этого видеть», – сказал Риверс.
Эмбиид пропустит матч против «Нетс» из-за травмы.
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