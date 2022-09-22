Бен Симмонс: «Людям в Филадельфии хочется высказываться по любой чертовой теме»

Экс-игрок «Сиксерс» назвал фактор, который ему не нравится в болельщиках и журналистах из Филадельфии.

«Люди в Филадельфии хотят высказываться абсолютно обо всем, им нужно вставить свои пять копеек по любой чертовой теме. Вообще обо всем. В прямом смысле.

К примеру, выкладываю я фотографию гребаной машины или собаки. Сразу появляется какой-нибудь журналист, который пишет, что я должен быть в зале», – заявил Бен.

В целом Симмонс остался доволен отрезком карьеры, который провел в «Филадельфии».

Симмонс отказался играть за «Сиксерс» в сезоне-21/22. В феврале его обменяли в «Нетс».

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