Бен Симмонс дебютировал за «Нетс» в предсезонке – 6 очков, 4 подбора, 5 передач

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Защитник «Бруклина» Бен Симмонс в понедельник дебютировал за команду в предсезонных матчах, сыграв впервые за 470 дней.

Во встрече с «Филадельфией» (108:127) вышедший в старте Симмонс набрал 6 очков (3 из 6 с игры), 4 подбора и 5 передач за 19 минут.

Первые очки за «Нетс» Симмонс набрал, исполнив данк после передачи Кайри Ирвинга.

Австралиец смазал оба штрафных броска, которые исполнил в этот вечер.

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