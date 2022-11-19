Дарко Руссо: «Задача «Автодора» – становиться лучше с каждой тренировкой»

Главный тренер рассказал о готовности команды к матчу Лиги ВТБ с .

«Наш соперник – опытная и организованная команда, которая уже четвертый сезон выступает под руководством Дражена Анзуловича и хорошо знает, как играть. В составе «Енисея» три отличных американца и несколько качественных российских баскетболистов, так что нас ждет сложный матч. Буду удовлетворен, если мы выложимся на площадке изо всех сил, особенно в защите.

После игры с «Самарой» мы внесли определенные коррективы в оборонительные действия, а также подготовили кое-что новое в нападении. Ежедневно стараемся внедрять новшества, что и является генеральным планом. Как я уже говорил на послематчевой пресс-конференции, наша задача – становиться лучше с каждой тренировкой», – сказал Руссо.

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