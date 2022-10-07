Шакил О′Нил – о Кобе Брайанте: «Иногда возникали разногласия, потому что он все время хотел бросать по кольцу, а я все время просил мяч»

Легенда НБА Шакил О′Нил заявил, что у него не было конфликта с бывшим одноклубником , но были разногласия по поводу того, как им надо играть.

«Это был не совсем конфликт. Иногда возникали разногласия, потому что Кобе все время хотел бросать по кольцу, а я все время говорил, что он должен отдать мне мяч.

Я бы ни за что не позволил этому распространиться на реальную жизнь, потому что, в конце концов, я должен вернуться домой к своим детям. Если я встречу тебя на улице, я не стану бить тебя на глазах у твоих детей», – сказал Шак.

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