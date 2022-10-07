Шакил О′Нил – о Кобе Брайанте: «Иногда возникали разногласия, потому что он все время хотел бросать по кольцу, а я все время просил мяч»
Легенда НБА Шакил О′Нил заявил, что у него не было конфликта с бывшим одноклубником Кобе Брайантом, но были разногласия по поводу того, как им надо играть.
«Это был не совсем конфликт. Иногда возникали разногласия, потому что Кобе все время хотел бросать по кольцу, а я все время говорил, что он должен отдать мне мяч.
Я бы ни за что не позволил этому распространиться на реальную жизнь, потому что, в конце концов, я должен вернуться домой к своим детям. Если я встречу тебя на улице, я не стану бить тебя на глазах у твоих детей», – сказал Шак.
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