Журналист Крис Вернон: «Игроки «Миннесоты» не разговаривают друг с другом, закатывают глаза»
Журналист Ringer Крис Вернон отметил отсутствие взаимопонимания между игроками «Миннесоты» во время матча против «Мемфиса» (103:114).
«Гризлис» просто ужасно играли в 3-й четверти, но все же увеличили преимущество. Лично мне неприятно наблюдать за «Вулвс». Тот настрой, который у них был в плей-офф, исчез. Они почти не разговаривают друг с другом, а когда делают это, обычно закатывают глаза», – написал Вернон в соцсетях.
В прошлом сезоне «Миннесота» впервые за четыре года вышла в плей-офф, где уступила «Мемфису» (2-4) в первом раунде.
Летом «Вулвс» заполучили звездного центрового Руди Гобера. На старте нового регулярного чемпионата команда имеет отрицательный баланс (5-8).
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