Руди Гобер: «Энтони Эдвардс может войти в оборонительную сборную»

Центровой «Миннесоты» высоко оценил защитный потенциал одноклубника .

«Он показал, что может войти в оборонительную сборную, если нацелится на это. Он становится одним из лучших защитников на мяче, которых я когда-либо видел, когда по-настоящему выкладывается и опекает хорошего игрока», – заявил Гобер.

В нынешнем сезоне Эдвардс набирает 21,9 очка, 5,8 подбора, 3,9 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.

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