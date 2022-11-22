Бен Симмонс: «Мой разум говорит мне: «Давай же, будь собой», а тело пока не готово к этому»

Разыгрывающий оценил свое состояние перед матчем против «Филадельфии», который состоится сегодня ночью.

«Мой разум говорит мне: «Давай же, будь собой», а тело пока не готово к этому. Я прогрессирую с каждым днем, с каждым матчем. Просто набираю форму, пытаюсь выйти на свой привычный ритм», – заявил Симмонс.

В воскресенье разыгрывающий провел самый результативный матч сезона. Он набрал 22 очка (11-13 с игры), 8 передач и 5 подборов во встрече с (127:115).

Симмонс полностью пропустил сезон-2021/22 из-за психологических проблем и травмы спины.

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