Бен Симмонс: «Мой разум говорит мне: «Давай же, будь собой», а тело пока не готово к этому»

Теги Мемфис Бруклин Филадельфия НБА Бен Симмонс Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс оценил свое состояние перед матчем против «Филадельфии», который состоится сегодня ночью.

«Мой разум говорит мне: «Давай же, будь собой», а тело пока не готово к этому. Я прогрессирую с каждым днем, с каждым матчем. Просто набираю форму, пытаюсь выйти на свой привычный ритм», – заявил Симмонс.

В воскресенье разыгрывающий провел самый результативный матч сезона. Он набрал 22 очка (11-13 с игры), 8 передач и 5 подборов во встрече с «Мемфисом» (127:115).

Симмонс полностью пропустил сезон-2021/22 из-за психологических проблем и травмы спины.

«Жук» был изгоем авторынка США. Все изменилось благодаря новаторству рекламщиков и Уилту Чемберлену

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные