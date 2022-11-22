Тобайас Харрис: «Упоминание в слухах про обмен не сказывается на мне»

Форвард «Сиксерс» отреагировал на упоминание своего имени в слухах про обмен.

«Меня упоминают в подобных слухах с тех пор, как я появился в НБА, так что для меня это не новость. Честно говоря, это не влияет на меня, потому что я знаю – со мной все будет в порядке, где бы я ни был.

Я особо не акцентирую внимание на этой ситуации», – заявил Харрис.

30-летний Харрис набирает в этом сезоне 14,7 очка (худший показатель для игрока с 2016 года) и 6,2 подбора в среднем за игру.

Если в НБА и был аналог нокаута, то это данки Шона Кемпа против «Голден Стэйт». Настолько лютые, что пришлось извиняться