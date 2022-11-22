Джа Морэнт может вернуться на площадку в сегодняшнем матче с «Кингз»
Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт может принять участие в матче против «Сакраменто», который состоится сегодня ночью.
Морэнт получил растяжение голеностопа первой степени в концовке встречи с «Оклахомой» (121:110) в пятницу. Ожидалось, что он вернется на площадку «с недели на неделю».
Разыгрывающий пропустил только один матч против «Бруклина» (115:127) в воскресенье. После этого поражения «Гризлис» (10-7) опустились на седьмое место в Западной конференции.
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