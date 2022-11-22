Том Тибодо: «Против Шэя Гилджес-Александера можно защищаться только всей командой»

Главный тренер после матча против «Оклахомы» (129:119) отдал должное Шэю Гилджес-Александеру.

Лидер «Тандер» набрал 30 очков, 7 передач и 5 подборов. Он реализовал 9 из 22 бросков с игры и 12 из 13 штрафных попыток.

«Это вызов. Иногда вы хорошо защищаетесь против него, но он все равно будет попадать. С его ростом он отлично занимает позицию и, что самое сложное, он быстро меняет направление и зарабатывает фолы.

Он совершил 13 штрафных бросков. Это одна из его сильных сторон. Против игрока такого масштаба можно защищаться только всей командой. Вы должны заставить его работать», – сказал Тибодо.

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