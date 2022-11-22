Митчелл Робинсон не доиграл матч с «Тандер» из-за боли в колене

Центровой был вынужден досрочно завершить выступление в матче против «Оклахомы» (129:119) минувшей ночью.

Робинсон провел на площадке 13 минут и набрал 3 очка и 2 подбора. По словам главного тренера «Никс» , игрок начал испытывать болевые ощущения в правом колене, но должен восстановиться к следующей игре.

Митчелл недавно пропускал несколько матчей из-за травмы колена. Он вернулся в во встрече с «Финиксом» (95:116) в субботу.

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