«Никс» намерены побороться за следующую звезду, которая появится на рынке
По словам руководителя одного из клубов лиги, «Нью-Йорк» намерен побороться за следующего звездного игрока, который появится на рынке.
«Никс» исходят из того, что на рынок скоро выйдет звезда, которую они смогут заполучить – Шэй Гилджес-Александер, Энтони Дэвис, Кевин Дюрэнт, Карл-Энтони Таунс», – цитирует функционера журналист Шон Девени.
Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк» готов вести переговоры о возможном обмене защитников Деррика Роуза и Иммануэла Куикли.
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