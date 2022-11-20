«Никс» намерены побороться за следующую звезду, которая появится на рынке

Теги возможные переходы Нью-Йорк НБА Кевин Дюрэнт Энтони Дэвис Карл-Энтони Таунс Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

По словам руководителя одного из клубов лиги, «Нью-Йорк» намерен побороться за следующего звездного игрока, который появится на рынке.

«Никс» исходят из того, что на рынок скоро выйдет звезда, которую они смогут заполучить – Шэй Гилджес-Александер, Энтони Дэвис, Кевин Дюрэнт, Карл-Энтони Таунс», – цитирует функционера журналист Шон Девени.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк» готов вести переговоры о возможном обмене защитников Деррика Роуза и Иммануэла Куикли.

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