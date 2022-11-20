«Никс» намерены побороться за следующую звезду, которая появится на рынке

По словам руководителя одного из клубов лиги, намерен побороться за следующего звездного игрока, который появится на рынке.

«Никс» исходят из того, что на рынок скоро выйдет звезда, которую они смогут заполучить – , , , , – цитирует функционера журналист Шон Девени.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк» готов вести переговоры о возможном обмене защитников Деррика Роуза и Иммануэла Куикли.

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