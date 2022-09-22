Стив Керр: «Луни – основной центровой «Уорриорз». Уайзмен его сменщик»

Главный тренер «Уорриорз» рассказал о распределении ролей в паре центровых – .

Второй номер драфта-2020 восстановился от травмы и набрал форму перед новым сезоном.

«Если называть вещи своими именами, то Луни – основной центровой «Уорриорз».

Это игрок-чемпион. В его коллекции несколько перстней, он проявил себя в плей-офф, где мог переключаться в защите на «маленьких» и показал, что может держать практически кого угодно. А еще благодаря пониманию игры он чрезвычайно эффективен в атаке, он ставит заслоны, он читает игру. Расклад таков, что Уайзмен его сменщик», – сказал Керр.

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