«Лейкерс» предлагали «Сперс» защищенный пик 1-го раунда и Уэстбрука за Ричардсона и Макдермота
«Лейкерс» до начала сезона предлагали «Сан-Антонио» защищенный драфт-пик первого раунда и Расселла Уэстбрука в обмен на Джоша Ричардсона и Дага Макдермотта, сообщает HoopsHype.
Пик был защищен в Топ-14.
«Сперс» хотели получить незащищенный пик первого раунда и планировали отчислить Уэстбрука после обмена. Сторонам не удалось договориться.
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