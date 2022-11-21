«Лейкерс» предлагали «Сперс» защищенный пик 1-го раунда и Уэстбрука за Ричардсона и Макдермота

до начала сезона предлагали защищенный драфт-пик первого раунда и в обмен на и , сообщает HoopsHype.

Пик был защищен в Топ-14.

«Сперс» хотели получить незащищенный пик первого раунда и планировали отчислить Уэстбрука после обмена. Сторонам не удалось договориться.

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