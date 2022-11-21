Рентген не выявил серьезной травмы пальца руки у Расселла Уэстбрука

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Рентген не выявил серьезной травмы большого пальца правой руки у разыгрывающего «Лейкерс» Расселла Уэстбрука, сообщает репортер ESPN Дэйв Макменамин.

По словам главного тренера команды Дарвина Хэма, Уэстбрук прошел обследование после воскресного матча с «Сан-Антонио» (123:92). Повторное обследование было назначено на понедельник.

Уэстбрук покинул арену с повязкой на руке.

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