Рентген не выявил серьезной травмы пальца руки у Расселла Уэстбрука
Рентген не выявил серьезной травмы большого пальца правой руки у разыгрывающего «Лейкерс» Расселла Уэстбрука, сообщает репортер ESPN Дэйв Макменамин.
По словам главного тренера команды Дарвина Хэма, Уэстбрук прошел обследование после воскресного матча с «Сан-Антонио» (123:92). Повторное обследование было назначено на понедельник.
Уэстбрук покинул арену с повязкой на руке.
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