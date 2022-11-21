«Лейкерс» в прошлом сезоне отказались от обмена Хортон-Такера в «Торонто» на пик 1-го раунда

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По словам журналиста ESPN Дэйва Макменамина, в конце прошлого сезона «Лейкерс» вели переговоры с «Торонто» о возможном обмене атакующего защитника Тэйлена Хортон-Такера.

«Рэпторс» были готовы обменять драфт-пик 1-го раунда и центрового Кема Берча, но «Лейкерс» отказались.

В межсезонье «Лейкерс» отправили Хортон-Такера и Стэнли Джонсона в «Юту» в обмен на разыгрывающего Патрика Беверли.

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