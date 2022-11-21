Стив Керр: «Уиггинс в защите не так хорош, как в прошлом сезоне»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр раскритиковал Эндрю Уиггинса, заявив, что форварду нужно лучше играть в обороне.
«Уиггинс тоже должен прибавить. В защите он не так хорош, как в прошлом сезоне. Думаю, он и сам это знает.
Его игра соответствует общей защите нашей команды. Каждый должен посмотреть на себя в зеркало, тренеры в том числе. Нам нужно подумать о наших схемах и, возможно, внести некоторые коррективы, потому что мы теряем слишком много очков», – сказал Керр.
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