Чемпионат Италии. «Виртус» сыграет в гостях с «Тренто», «Милан» примет «Триест» и другие матчи

Теги результаты чемпионат Италии EA7 Эмпорио Армани Милан Виртус Виктория Либертас Скафати Наполи Бриндизи Динамо Сассари Тренто Брешия Тревизо Триест Дертона Баскетбол

В воскресенье, 20 ноября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А состоятся шесть матчей.

«Виртус» сыграет в гостях с «Тренто», «Милан» примет «Триест».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Наполи – Тревизо
Дата проведения
20 ноября, 18.00, «PalaEldo»
Онлайн матча

Тренто – Виртус
Дата проведения
20 ноября, 19.00, «PalaTrento»
Онлайн матча

Брешия – Дертона
Дата проведения
20 ноября, 19.30, «PalaLeonessa»
Онлайн матча

EA7 Эмпорио Армани Милан – Триест
Дата проведения
20 ноября, 20.00, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Бриндизи – Виктория Либертас
Дата проведения
20 ноября, 20.30, «PalaPentassuglia»
Онлайн матча

Динамо Сассари – Скафати
Дата проведения
20 ноября, 22.00, «Palasport Roberta Serradimigni»
Онлайн матча

Положение команд: Виртус – 6-0, Дертона – 5-1, Милан – 5-1, Варезе – 5-2, Тренто – 4-2, Венеция – 4-3, Виктория Либертас – 3-3, Бриндизи – 3-3, Наполи – 2-4, Динамо Сассари – 2-4, Брешия – 2-4, Тревизо – 2-4, Триест – 2-4, Реджо-Эмилия – 2-5, Верона – 2-5, Скафати – 1-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Самый удивительный первогодка НБА – канадец из «Индианы». Начинал с хоккея, пережил трагедию в семье, отказался от узкой роли

Джален Рейнольдс: добряк-барбер в жизни, монстр в игре

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные