Чемпионат Италии. «Виртус» сыграет в гостях с «Тренто», «Милан» примет «Триест» и другие матчи
В воскресенье, 20 ноября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А состоятся шесть матчей.
«Виртус» сыграет в гостях с «Тренто», «Милан» примет «Триест».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 ноября, 18.00, «PalaEldo»
- Дата проведения
- 20 ноября, 19.00, «PalaTrento»
- Дата проведения
- 20 ноября, 19.30, «PalaLeonessa»
- Дата проведения
- 20 ноября, 20.00, «Медиоланум Форум»
- Дата проведения
- 20 ноября, 20.30, «PalaPentassuglia»
- Дата проведения
- 20 ноября, 22.00, «Palasport Roberta Serradimigni»
Положение команд: Виртус – 6-0, Дертона – 5-1, Милан – 5-1, Варезе – 5-2, Тренто – 4-2, Венеция – 4-3, Виктория Либертас – 3-3, Бриндизи – 3-3, Наполи – 2-4, Динамо Сассари – 2-4, Брешия – 2-4, Тревизо – 2-4, Триест – 2-4, Реджо-Эмилия – 2-5, Верона – 2-5, Скафати – 1-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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