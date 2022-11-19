Тимоте Луваву-Кабарро официально перешел в «Милан»

объявил о подписании контракта с форвардом (27 лет, 201 см).

Французский баскетболист был выбран под 24-м номером на драфте НБА-2016 и провел в лиге шесть сезонов.

Перед стартом нынешнего регулярного чемпионата Луваву-Кабарро был приглашен в тренировочный лагерь , но не попал в окончательный состав команды.

В прошлом сезоне форвард выступал за «Атланту», набирая 4,4 очка и 1,5 подбора в среднем за матч с реализацией 37,1% из-за дуги.

«Милан» имеет результат 3-5 в и занимает 14-е место.

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