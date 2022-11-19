Этторе Мессина: «Первое правило жизни – когда все дерьмово, ты должен помочь себе сам»

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Главный тренер «Милана» Этторе Мессина после поражения от «Жальгириса» (62:71), которое стало для команды четвертым подряд, дал совет своим подопечным Кевину Пангосу и Брэндону Дэвису.

«Первое правило жизни – когда все дерьмово, ты должен помочь себе сам. Если будешь все время ждать, пока кто-то другой остановит вентилятор, получишь дерьмом в лицо. Извините за прямоту.

Так что они должны помочь себе сами, а наша задача – поддержать их», – сказал Мессина.

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