Министр спорта Татарстана – о матче с ЦСКА: «Если УНИКС подойдет в хорошем состоянии здоровья, будет интересно»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов оценил перспективы УНИКСа в матче Единой лиги ВТБ с , который пока идет без поражений.

Встреча команд пройдет 4 декабря. ЦСКА с результатом 11-0 лидирует, УНИКС (9-1), который уступил армейцам в начале ноября, идет вторым.

- один из самых стабильных клубов в истории, там самый стабильный президент клуба. Был мощный сезон в прошлом году, но, к сожалению, по понятным причинам мы лишились возможности играть в еврокубках. Команда была на хорошем ходу, удалось сохранить тренера.

Было очень много перемен уже в этом сезоне, состав обновился на 70%. Ярко выраженного лидера нет, но команда чувствует себя уверенно. Оступились мы в матче с ЦСКА, но там было два травмированных - при этом все равно, считаю, дали бой. Если подойдем в хорошем состоянии здоровья к следующему матчу с ними, будет интересная игра», - сказал Леонов.

Лопатин точнее Карри, Мартюк подбирает лучше Зайона. Инфографика лидеров Единой Лиги и НБА