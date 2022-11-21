Кристиан Вуд: «Мне хотелось бы играть больше»

Тяжелый форвард недоволен небольшим игровым временем в нынешнем сезоне за «Мэверикс».

«Мне хотелось бы играть больше. Я озвучивал это несколько раз, но я просто играю свою роль», – цитирует Вуда журналист ESPN Тим Макмэн.

В воскресном матче против «Денвера» (97:98) Вуд сыграл всего 17 минут, это его самый низкий показатель в нынешнем сезоне.

27-летний игрок в этом сезоне проводит около 25 минут в среднем за матч, набирая 16,6 очка и 7,5 подбора. В прошлом сезоне Вуд проводил за «Хьюстон» 31 минуту в среднем за встречу.

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