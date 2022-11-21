Лука Дончич смазал 3-очковый на победу в матче с «Наггетс»

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Лидер «Мэверикс» Лука Дончич не воспользовался возможностью принести команде победу на последних секундах матча с «Наггетс» (97:98).

Дончич смазал 3-очковый на победу при счете 97:98. После этого словенец начал о чем-то спорить с судьей.

Защитник «Мэвз» Реджи Буллок взял подбор и попытался нанести еще один бросок, но не успел до сирены и промахнулся.

На счету Дончича в воскресенье 22 очка, 9 подборов и 8 передач при 7 из 16 с игры и 2 из 8 из-за дуги.

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