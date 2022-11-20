Майкл Мэлоун: «Нам нужна хорошая игра от Майкла Портера»

Главный тренер прокомментировал неудачное выступление форварда в пятничном матче против (99:127).

Портер набрал 10 очков, 3 подбора и 2 передачи за 24 минуты на площадке. Он реализовал 4 из 15 бросков с игры, включая 1 из 5 – из-за дуги.

«Нам нужна хорошая игра от Майкла. Думаю, это еще раз доказывает важность . Он создает для других парней множество открытых бросков, потому что стягивает на себя защиту и отлично делится мячом.

Пока Никола отсутствует, нужно постараться создать для Майкла несколько хороших позиций. В то же время, Майкл должен помочь сам себе. Попадаешь ты или промахиваешься – продолжай играть с усердием и борись», – сказал Мэлоун.

Йокич пропустил два последних матчах «Наггетс» из-за того, что попал в COVID-протокол НБА.

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