Расселл Уэстбрук: «Неважно, с какой пятеркой я играю. Стараюсь делать партнеров по команде лучше»

Разыгрывающий «Лейкерс» ответил на вопрос о том, можно ли утверждать, что он вошел в роль запасного, который руководит второй пятеркой.

В последних четырех встречах Уэстбрук отдал 45 передач, у «озерников» три победы подряд.

«Если честно, неважно, с какой пятеркой я играю. Стараюсь делать партнеров по команде лучше, таковы мои обязанности. Стараюсь делать это, прикладываю все силы. Надеюсь, это принесет нам пользу в долгосрочной перспективе», – заявил Уэстбрук.

«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!