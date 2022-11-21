Дарвин Хэм: «Стараемся быть осторожными с Леброном»

Теги травмы Леброн Джеймс Лейкерс Дарвин Хэм Баскетбол

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс пропустил четвертый матч подряд из-за повреждения бедра, когда калифорнийцы в воскресенье обыграли «Сперс».

По словам главного тренера «озерников» Дарвина Хэма, команда не будет торопиться с возвращением 37-летнего баскетболиста в строй.

«Нам непросто без Леброна, но мы понимаем, что должны пережить это. Восстановление после травмы – это процесс. Не хотим, чтобы у него потом были осложнения и это затянулось на долгое время», – сказал Хэм.

О готовности Джеймса вернуться во вторник в игре с «Финиксом» пока не сообщается.

У «Лейкерс» впервые с января серия из трех побед.

«Говорю детям: «Ваш отец завоевал меня благодаря объедкам стейка». Саванна Бринсон – главная женщина в жизни Леброна

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные