Лидер пропустил четвертый матч подряд из-за повреждения бедра, когда калифорнийцы в воскресенье обыграли «Сперс».

По словам главного тренера «озерников» , команда не будет торопиться с возвращением 37-летнего баскетболиста в строй.

«Нам непросто без Леброна, но мы понимаем, что должны пережить это. Восстановление после травмы – это процесс. Не хотим, чтобы у него потом были осложнения и это затянулось на долгое время», – сказал Хэм.

О готовности Джеймса вернуться во вторник в игре с «Финиксом» пока не сообщается.

У «Лейкерс» впервые с января серия из трех побед.

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