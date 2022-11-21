Дарвин Хэм: «Стараемся быть осторожными с Леброном»
Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс пропустил четвертый матч подряд из-за повреждения бедра, когда калифорнийцы в воскресенье обыграли «Сперс».
По словам главного тренера «озерников» Дарвина Хэма, команда не будет торопиться с возвращением 37-летнего баскетболиста в строй.
«Нам непросто без Леброна, но мы понимаем, что должны пережить это. Восстановление после травмы – это процесс. Не хотим, чтобы у него потом были осложнения и это затянулось на долгое время», – сказал Хэм.
О готовности Джеймса вернуться во вторник в игре с «Финиксом» пока не сообщается.
У «Лейкерс» впервые с января серия из трех побед.
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