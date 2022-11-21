Разыгрывающий «Лейкерс» во время матча со «Сперс» (123:92) угодил мячом в лицо новичку техасцев .

Уэстбрук попал в Сохана, когда пытался сделать передачу на Лонни Уокера в третьей четверти.

На счету Уэстбрука в воскресенье 10 очков, 4 подбора и 10 передач при 3 потерях.

Любопытно, что в июле Сохан заочно подколол Уэстбрука во время игры загадки, когда сказал, что MVP 2017 года «делает кирпичи».

«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!