Тайрон Лю: «Сегодня мы провели свой лучший матч за весь сезон»
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю считает, что сегодня в матче против «Сан-Антонио» (119:97) его команда показала свою лучшую игру в нынешнем сезоне.
«Сегодня мы провели свой лучший матч за весь сезон.
Это схема, по которой нам нужно играть. От сегодняшнего матча получили удовольствие как сами игроки, так и болельщики», — сказал тренер.
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