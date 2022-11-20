В НБА считают «Клипперс» главными претендентами на Дрэймонда Грина
Руководитель одного из клубов НБА считает, что «Клипперс» больше других команд заинтересованы в приобретении форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина в этом сезоне.
«У «Клипперс» есть игроки и контракты, которые подходят для сделки. Это самый реалистичный вариант, потому что они готовы рискнуть в нынешнем сезоне, а приобретение Дрэймонда ведет либо к чемпионству, либо к провалу.
«Уорриорз» могли бы получить взамен кого-то вроде Нормана Пауэлла и Маркуса Морриса, а также еще одного игрока, чтобы уравнять зарплаты. На самом деле, это может помочь обеим командам.
«Бостон» мог бы стать одним из претендентов, но вряд ли там есть какой-либо интерес. Переход в «Финикс» привел бы к огромному успеху или катастрофе. Его жесткость могла бы пригодиться, но многие парни в команде наверняка расстроятся», – заявил анонимный руководитель.
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