Лига ВТБ представила промо-ролик к матчу «Зенит» – МБА

лига ВТБ представила промо-ролик, посвященный сегодняшнему матчу регулярного чемпионата между петербургским и московской .

Это первая встреча команд в официальных матчах. «Зенит» является действующим чемпионом лиги, МБА дебютировала в турнире в этом сезоне.

Матч состоится в Санкт-Петербурге на «Сибур-Арене». Начало – в 20.00 по московскому времени.

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