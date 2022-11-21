Лига ВТБ представила промо-ролик к матчу «Зенит» – МБА
Единая лига ВТБ представила промо-ролик, посвященный сегодняшнему матчу регулярного чемпионата между петербургским «Зенитом» и московской МБА.
Это первая встреча команд в официальных матчах. «Зенит» является действующим чемпионом лиги, МБА дебютировала в турнире в этом сезоне.
Матч состоится в Санкт-Петербурге на «Сибур-Арене». Начало – в 20.00 по московскому времени.
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