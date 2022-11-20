Сергей Карасев: «Перед началом сезона немногие предполагали, что МБА будет занимать такое место»

Теги Зенит Василий Карасев Единая лига ВТБ Сергей Карасев МБА Баскетбол

Форвард «Зенита» Сергей Карасев отдал должное МБА, с которой его команда сыграет в Единой лиге ВТБ в понедельник.

«МБА выглядят очень неплохо. Команда идет на четвертом месте, наверное, перед началом сезона очень немногие могли предположить, что они будут показывать хороший баскетбол и занимать такое место.

Игра против отца? Не знаю, наверное, будет какой-то мандраж, но, с другой стороны, надо настраиваться как на обычную игру и на обычную команду Единой лиги. Просто нужно выйти и выложиться в каждом моменте на 100%», – сказал Карасев.

Игрок «Зенита» приходится сыном Василию Карасеву, который является главным тренером МБА. В истории Лиги ВТБ еще не было случаев, когда отец и сын встречались в рамках одного матча.

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