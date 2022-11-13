Леброн может вернуться в строй к матчу с «Нетс» в воскресенье

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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс может успеть восстановиться после травмы и сыграть против «Бруклина» в это воскресенье.

Звездный баскетболист получил растяжение левой приводящей мышцы бедра в игре против «Клипперс» (101:114) в среду и пропустил встречу с «Сакраменто» (114:120) в пятницу.

В нынешнем сезоне Джеймс набирает 24,9 очка, 8,7 подбора, 6,9 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч. «Лейкерс» имеют показатели 2-10.

Леброн тратит 1,5 млн в год на тело, чтобы подобраться к вечному рекорду Абдул-Джаббара. А у великого центрового была только йога

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