Леброн может вернуться в строй к матчу с «Нетс» в воскресенье

Форвард может успеть восстановиться после травмы и сыграть против в это воскресенье.

Звездный баскетболист получил растяжение левой приводящей мышцы бедра в игре против (101:114) в среду и пропустил встречу с (114:120) в пятницу.

В нынешнем сезоне Джеймс набирает 24,9 очка, 8,7 подбора, 6,9 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч. «Лейкерс» имеют показатели 2-10.

Леброн тратит 1,5 млн в год на тело, чтобы подобраться к вечному рекорду Абдул-Джаббара. А у великого центрового была только йога