Энтони Дэвис может не сыграть с «Кингз» из-за болезни

Форвард может пропустить матч против , который состоится сегодня ночью.

Как сообщает инсайдер НБА Марк Стейн, участие звездного баскетболиста в игре находится под вопросом из-за заболевания, не связанного с COVID-19.

Ранее «Лейкерс» потеряли , который, скорее всего, пропустит два матча из-за растяжение левой приводящей мышцы бедра.

В нынешнем сезоне Дэвис набирает 23 очка, 10,2 подбора 1,9 блок-шота и 1,3 перехвата в среднем за игру. «Лейкерс» имеют показатели 2-9.

Леброн тратит 1,5 млн в год на тело, чтобы подобраться к вечному рекорду Абдул-Джаббара. А у великого центрового была только йога