Энтони Дэвис может не сыграть с «Кингз» из-за болезни
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис может пропустить матч против «Сакраменто», который состоится сегодня ночью.
Как сообщает инсайдер НБА Марк Стейн, участие звездного баскетболиста в игре находится под вопросом из-за заболевания, не связанного с COVID-19.
Ранее «Лейкерс» потеряли Леброна Джеймса, который, скорее всего, пропустит два матча из-за растяжение левой приводящей мышцы бедра.
В нынешнем сезоне Дэвис набирает 23 очка, 10,2 подбора 1,9 блок-шота и 1,3 перехвата в среднем за игру. «Лейкерс» имеют показатели 2-9.
Леброн тратит 1,5 млн в год на тело, чтобы подобраться к вечному рекорду Абдул-Джаббара. А у великого центрового была только йога
Комментарии