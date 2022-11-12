Энтони Дэвис может не сыграть с «Кингз» из-за болезни

Теги травмы Леброн Джеймс Лейкерс Сакраменто НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис может пропустить матч против «Сакраменто», который состоится сегодня ночью.

Как сообщает инсайдер НБА Марк Стейн, участие звездного баскетболиста в игре находится под вопросом из-за заболевания, не связанного с COVID-19.

Ранее «Лейкерс» потеряли Леброна Джеймса, который, скорее всего, пропустит два матча из-за растяжение левой приводящей мышцы бедра.

В нынешнем сезоне Дэвис набирает 23 очка, 10,2 подбора 1,9 блок-шота и 1,3 перехвата в среднем за игру. «Лейкерс» имеют показатели 2-9.

Леброн тратит 1,5 млн в год на тело, чтобы подобраться к вечному рекорду Абдул-Джаббара. А у великого центрового была только йога

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