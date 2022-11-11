Леброн Джеймс – о травме: «Все не так плохо, как четыре года назад»

Форвард прокомментировал растяжение приводящей мышцы бедра, которое он получил в матче против «Клипперс» (101:114).

«Все не так плохо, как четыре года назад», – сказал Джеймс.

Напомним, что в первом сезоне за «Лейкерс» (2018/19) Леброн получил разрыв в паху, из-за чего впервые в карьере пропустил 17 матчей подряд. В его отсутствие команда не смогла выйти в плей-офф.

«Я чувствую себя хорошо, не считая травмы. Боль похожа на небольшой спазм», – сказал после вчерашнего матча Джеймс.

МРТ не выявила разрыва у четырехкратного чемпиона .

Новый рекорд Леброна – по числу игр с 20+ очками. А где лидируют Джордан, Карим и Чемберлен?