Гилберт Аренас: «Было огромной честью, когда Уэстбрук отказался брать в «Уизардс» мой нулевой номер»
Бывший игрок «Уизардс» Гилберт Аренас признался, что был польщен решением звездного разыгрывающего Расселла Уэстбрука отказаться от родного номера «0» во время выступления за клуб из Вашингтона.
«Было огромной честью, когда Уэстбрук отказался брать в «Уизардс» мой нулевой номер.
Он пришел и сказал, что хочет взять себе «четверку», что не будет носить «0», потому что в его понимании этот номер уже выведен здесь из обращения. Я сидел у себя на диване, когда услышал это, и я такой: «Да ладно, серьезно?» – сказал Аренас.
Выступая за «Вашингтон», Аренас трижды становился участником Матча звезд.
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