Гилберт Аренас: «Было огромной честью, когда Уэстбрук отказался брать в «Уизардс» мой нулевой номер»

Бывший игрок «Уизардс» признался, что был польщен решением звездного разыгрывающего отказаться от родного номера «0» во время выступления за клуб из .

«Было огромной честью, когда Уэстбрук отказался брать в «Уизардс» мой нулевой номер.

Он пришел и сказал, что хочет взять себе «четверку», что не будет носить «0», потому что в его понимании этот номер уже выведен здесь из обращения. Я сидел у себя на диване, когда услышал это, и я такой: «Да ладно, серьезно?» – сказал Аренас.

Выступая за «Вашингтон», Аренас трижды становился участником Матча звезд.

«Думал о самоубийстве каждый день». Бен Гордон стал кумиром Чикаго после Джордана, а сейчас сходит с ума и бросается на людей