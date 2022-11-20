Расселл Уэстбрук – о 38+16 от Энтони Дэвиса: «Он способен играть так в каждом матче»

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Разыгрываюший «Лейкерс» Расселл Уэстбрук отдал должное звездному одноклубнику Энтони Дэвису.

В пятницу Дэвис набрал 38 подборов и 16 подборов против «Детройта» (128:121), а перед этим – 37 очков и 18 подборов против «Бруклина» (116:103).

«Это просто сила воли. Он способен играть так в каждом матче. Просто правильный настрой и собранность на площадке», – сказал Уэстбрук.

Средние показатели Дэвиса в нынешнем сезоне – 25,3 очка, 11,5 подбора, 2,5 передачи, 2 блок-шота и 1,2 перехвата. «Лейкерс» имеют результат 4-10.

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