Уэстбрук отдал передачу через всю площадку, Уокер исполнил «баззер»
Защитник «Лейкерс» Лонни Уокер закрыл первую половину матча с «Пистонс» дальним попаданием под сирену.
Разыгрывающий Расселл Уэстбрук за 2,2 секунды до сирены удачно ввел мяч из-за боковой линии, сделав передачу через всю площадку. Уокер забросил 3-очковый.
«Лейкерс» победили 128:121, на счету Уокера 17 очков, Уэстбрук набрал 10 очков, 5 подборов и 12 передач.
«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!
Комментарии