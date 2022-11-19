Уэстбрук отдал передачу через всю площадку, Уокер исполнил «баззер»

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Защитник «Лейкерс» Лонни Уокер закрыл первую половину матча с «Пистонс» дальним попаданием под сирену.

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук за 2,2 секунды до сирены удачно ввел мяч из-за боковой линии, сделав передачу через всю площадку. Уокер забросил 3-очковый.

«Лейкерс» победили 128:121, на счету Уокера 17 очков, Уэстбрук набрал 10 очков, 5 подборов и 12 передач.

«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!

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