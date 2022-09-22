Бен Симмонс – о выступлении в Филадельфии: «Это было невероятно. Я отлично провел время»

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Экс-игрок «Сиксерс» Бен Симмонс заявил, что продолжает любить Филадельфию и болельщиков команды.

Симмонс рассказал о своем пребывании в Филадельфии во время записи подкаста с бывшим товарищем по команде Джей Джей Редиком.

Австралиец отметил, что выступление в Филадельфии вызывает больше давления и критики, чем в других местах, но сказал, что доволен проведенным в городе отрезком.

«Филадельфия, безусловно, спортивный город. Если говорить о моем опыте, то играть там было невероятно. Невероятно. Я прекрасно провел время. Болельщики были просто невероятными», – сказал игрок «Бруклина».

Симмонс отказался играть за «Сиксерс» в сезоне-21/22. В феврале его обменяли в «Нетс».

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