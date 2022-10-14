Дуайт Ховард занимался сексом в костюме Супермена, который использовал во время данк-контеста 2008 года
Чемпион НБА в составе «Лейкерс» Дуайт Ховард признался, что продолжил использовать костюм Супермена после победного данк-контеста 2008 года.
Ховард стал участником ток-шоу, ведущие которого заставили баскетболиста рассказать правду.
Выяснилось, что Ховард неоднократно надевал костюм, когда занимался сексом.
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Фото: Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images
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