Дуайт Ховард занимался сексом в костюме Супермена, который использовал во время данк-контеста 2008 года

Чемпион НБА в составе «Лейкерс» признался, что продолжил использовать костюм Супермена после победного данк-контеста 2008 года.

Ховард стал участником ток-шоу, ведущие которого заставили баскетболиста рассказать правду.

Выяснилось, что Ховард неоднократно надевал костюм, когда занимался сексом.

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Фото: Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images