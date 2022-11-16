Кевин Дюрэнт о Кайри Ирвинге: «Не собираюсь рассказывать взрослому мужчине, что он должен делать»

Форвард объяснил, почему не стал вмешиваться в скандальные ситуации с участием Кайри Ирвинга.

«Я не лидер? Что, черт возьми, это значит? Многие люди так говорят, потому что я не сказал Кайри Ирвингу сделать прививку. Да ладно вам. Или не осуждал Кайри за то, что он ушел из команды и жил сам по себе.

Я не собираюсь рассказывать взрослому мужчине, что он должен делать со своей собственной жизнью, анализировать его отношение ко всему этому дерьму. Мы можем обменяться мнениями о том, как мы относимся к этой теме, но всем остальным не нужно знать или слышать о наших разговорах, потому что мы взрослые мужчины. Я так не делаю.

Мне не нужно рассказывать всем о своих отношениях с товарищами по команде, чтобы вы могли подбодрить меня и сказать: «Да, Кей Ди, ты босс, ты лидер». Кому-то это нужно, мне – нет. Я не прихожу к журналистам и не говорю: «Эй, напишите эту историю обо мне». Я никогда так не делаю», – сказал Дюрэнт.

В прошлом сезоне Ирвинг пропустил большую часть домашних матчей «Нетс» из-за отказа от вакцинации. Недавно он был временно отстранен за публикацию ссылки на антисемитский фильм в соцсетях.

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