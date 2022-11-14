Стефон Марбери: «Кайри Ирвинг – настоящий лидер, он пытается рассказать правду о чернокожих людях»

Бывший игрок НБА Стефон Марбери поддержал разыгрывающего Кайри Ирвинга после антисемитского скандала.

«Мне нравится то, каким человеком он стал. Он настоящий лидер. Хочу, чтобы он стал примером для моего сына как человек и как баскетболист. Он остается последовательным и пытается рассказать правду о чернокожих людях тем, кому это необходимо. Он не идеален, но старается. Его сердце наполнено только любовью.

Он ищет истину. Он говорит не о том, сколько наркотиков продал или кого хочет убить. К сожалению, старики и так называемые «великие люди» несвободны, а быть свободным – значит чувстовать связь с космосом. Он учит новое поколение жить телом, разумом и душой», – заявил Марбери.

«Нетс» отстранили Ирвинга как минимум на пять матчей за публикацию ссылки на документальный фильм, который содержит антисемитские идеи. Клуб выставил игроку шесть требований, которые тот должен выполнить прежде, чем вернется на площадку.

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