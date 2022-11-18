Кайри Ирвинг вернется в матче с «Мемфисом»
Дисквалификация защитника «Нетс» Кайри Ирвинга завершится на этой неделе. Как сообщает The Athletic, один из лидеров «Бруклина» сыграет против «Мемфиса» в это воскресенье.
К этому моменту Ирвинг должен пропустить 8 матчей после того, как клуб отстранил его на неопределенный срок за публикацию ссылки на фильм с антисемитскими сюжетами и последующее нежелание извиняться.
Источники издания информируют, что клуб и лига удовлетворены тем, как Ирвинг воспринял наложенное на него наказание, особенно если учесть, с каким числом общественных лидеров ему пришлось встретиться. Один из них, в частности, отметил, что игрок сделал гораздо больше, чем от него просили.
В этом сезоне Ирвинг набирает в среднем 26,9 очка, 5,1 подбора и 5,1 передачи. Он не выступает за «Нетс» с 1 ноября.
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